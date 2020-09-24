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Политика Сегодня, 18:3260
13 кандидатов зарегистрировали в мэры Киева

Киевская территориальная избирательная комиссия зарегистрировала еще пятерых кандидатов на должность мэра Киева.

Всего на должность главы горсовета претендуют 13 кандидатов.

Соответствующие постановления обнародовала Киевская городская избирательная комиссия.

Так, 25 сентября Киевский теризбирком зарегистрировал кандидатами:

  • Николая Томенко ("Родная страна");
  • Сергея Гусовского ("За майбутнє");
  • Юрия Левченко ("Народовластие");
  • Александра Омельченко ("Единство");
  • Александра Попова ("Оппозиционная платформа - За життя").

Также комиссия отказала в регистрации Игорю Писарцу. Причиной стало отсутствие документа о денежном залоге.

Напомним, ранее в качестве кандидатов были зарегистрированы 8 кандидатов:

  • Диана Гранцева (самовыдвиженка);
  • Сергей Притула ("Голос");
  • Егор Фирсов ("Экологическая альтернатива");
  • Алексей Кучеренко ("Батькивщина");
  • Андрей Пальчевский ("Победа Пальчевского");
  • Михаил Поживанов ("Радикальная партия");
  • Ирина Верещук ("Слуга народа");
  • Виталий Кличко ("УДАР").
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