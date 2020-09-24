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Политика Вчера, 22:2673
Ермак призвал ТКГ встречаться чаще

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак во время совещания по вопросам работы Трехсторонней контактной группы на КПВВ "Майорское" призвал чаще проводить переговоры по Донбассу.

Он обратился к ТКГ с просьбой встречаться каждую неделю.

Об этом говорится в сообщении Офиса президента Украины.

По его словам, ускорение переговорного процесса позволит достичь больших результатов и более быстрой имплементации парижских договоренностей "нормандской четверки".

"Я хотел бы попросить представителей ТКГ, несмотря на приближение зимы, начать работать каждую неделю. Нет смысла затягивать процесс переговоров", - подчеркнул он.

Напомним, сегодня на Донбассе с рабочим визитом прибыл президент Украины Владимир Зеленский. Глава государства планировал посетить позиции украинских военных и провести совещание относительно работы ТКГ.

Ранее Зеленский отмечал, что Украина не идет на шантаж в переговорах по урегулированию на Донбассе.

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