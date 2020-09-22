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Политика Сегодня, 11:0949
Конституционность закона о рынке земли завтра рассмотрит КСУ

Большая палата Конституционного суда Украины во вторник, 29 сентября, рассмотрит конституционность закона о рынке земли.

Рассмотрение состоится на открытой части пленарного заседания.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Суд рассмотрит дела по конституционным представлениям 48 и 53 народных депутатов.

"Авторы ходатайств утверждают, что земля как объект права собственности украинского народа является основным национальным богатством, находящимся под особой охраной государства, в первую очередь касается именно земель сельскохозяйственного назначения", - указано в сообщении.

По мнению парламентариев, принятие Верховной радой закона произошло с нарушением конституционной процедуры рассмотрения и принятия, а положения документа противоречат предписаниям Конституции Украины.

"Народные депутаты Украины отмечают, что только украинский народ наделен правом принимать решение о распоряжении таким объектом права собственности, как земля, через всеукраинский референдум", - отмечается в сообщении.

Заседание начнется в 10:00.

Напомним, в середине мая в КСУ поступило конституционное представление 53 нардепов, которые просили проверить закон о рынке земли на соответствие Конституции. Оно поступило от народных депутатов от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Также в начале мая суд получил представление об отмене закона о рынке земли от депутатов "Батькивщины" и членов депутатской группы "За будущее".

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