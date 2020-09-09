Ограничиться точечными санкциями против Беларуси Тихановская просит Запад

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская просит Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси.

По ее мнению, отраслевые ограничения могут негативно сказаться на невиновных компаниях и людях.

Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram.

Тихановская подчеркнула, что от экономических санкциях могут пострадать частные компании и невиновные люди.

"Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", - заявила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что США, Великобритании и Канады должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами. По состоянию на 28 сентября западные страны (кроме стран Балтии) не объявили о введении санкций.