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Политика Сегодня, 18:5168
Ограничиться точечными санкциями против Беларуси Тихановская просит Запад

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская просит Запад ограничиться точечными санкциями против Беларуси.

По ее мнению, отраслевые ограничения могут негативно сказаться на невиновных компаниях и людях.

Об этом сообщает ее пресс-служба в Telegram.

Тихановская подчеркнула, что от экономических санкциях могут пострадать частные компании и невиновные люди.

"Поэтому я выступаю за точечные индивидуальные санкции против конкретных личностей и предприятий, которые поддерживают или финансируют режим Лукашенко", - заявила Тихановская.

Напомним, ранее сообщалось, что США, Великобритании и Канады должны были ввести санкции против Беларуси 25 сентября. Однако отмечалось, что их введение могут перенести в связи с проблемами в координации между тремя странами. По состоянию на 28 сентября западные страны (кроме стран Балтии) не объявили о введении санкций.

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Теги: news, новости, Украина, Санкции, Беларусь, Тихановская, 7dniv, 7dnivinfo  
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