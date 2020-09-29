В Ужгороде на должность мэра претендует 22 кандидата, из них всего 9 ужгородцев

При этом, зарегистрировано аж три кандидата с фамилией Андриив. Все они не ужгородцы. Действующий мэр из села Конюхов Львовской области, а еще двое Андриевых из Ивано-Франковской, хотя один из них проживает в Мукачево.

Что интересно, из 22 кандидатов в мэры Ужгорода меньше половины - всего 9 - есть ужгородцями.

К примеру, кандидаты Юрий Беляков, Виктория Слюсаренко и Петр Марко являются уроженцами Львовщины.

Николай Жолтани уроженец Киева, а Николай Пастухов из Ровно.

Роман Юрка уроженец Кировоградщины.

Есть ряд кандидатов из разных населенных пунктов Закарпатской области.

Сергей Вучкан из села Иза, Хустского района, Виктор Петров и Владимир Юрса родом из Мукачево, Виктор Щадей из села Пилипец Межгорского района.

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