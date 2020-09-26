В Брюссель на саммит Украина-ЕС поедет Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский пример участие в саммите Украина-ЕС.

Он состоится 6 октября в Брюсселе.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в саммите примет участие президент Европейского совета Шарль Мишель и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Во время встречи лидеры обсудят дальнейшие шаги по имплементации Соглашения об ассоциации, углублению секторальной интеграции между Украиной и ЕС, сотрудничество в контексте преодоления последствий пандемии COVID-19, а также дальнейшую поддержку со стороны ЕС процесса реформ в Украине.

Также Зеленский, Мишель и фон дер Ляйен уделят внимание ситуации по безопасности на территориях Донбасса, а также обсудят пути усиления координации усилий Украины и ЕС с целью деоккупации Крыму и защиты прав крымчан.

Кроме того, на саммите планируется подписание ряда финансовых соглашений между Украиной и ЕС в рамках Европейского инструмента соседства, в частности, поддержки востока Украины, гражданского общества и смягчения последствий климатических изменений.

Также лидеры подпишут соглашения с Европейским инвестиционным банком, которые предусматривают привлечение финансирования на совершенствование энергоэффективности общественных зданий и модернизацию и цифровизацию "Укрпочты".