Председатель Верховной рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что перенос местных выборов невозможен.

По его словам, все процессы запущены.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

"Перенос местных выборов в моем понимании невозможен, потому что законных оснований для изменения времени проведения выборов нет. Выборы должны состояться "при любой погоде" 25 октября 2020 года, как это и запланировано, так как все процессы запущены", - подчеркнул глава Рады.

Спикер вместе с тем отметил, что единственным исключением может стать указ президента о введении чрезвычайного или военного положения после решения СНБО.

"Следующим шагом Верховная рада или одобряет, или не одобряет такое предложение о переносе выборов. Надеемся, оснований для этого не будет", - сказал Разумков и добавил, что на сейчас таких инициатив в ВР не поступало.

По словам главы парламента, введение чрезвычайного положения может быть только на 30 или 60 дней, выборы могут быть отсрочены на это время.

"Отменить проведение выборов нет объективной возможности, поскольку это норма Конституции... Мы будем наблюдать за выборами и постараемся сделать их абсолютно прозрачными, честными и, как и другие органы, в рамках своих обязанностей выполнять эту функцию", - сказал он.