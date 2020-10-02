Санкции за кибератаку на Бундестаг одобрили послы ЕС

В Европейском Союзе (ЕС) одобрили решение относительно санкций против причастных к хакерским атакам на парламент Германии.

Речь идет о двух людях и одной организации.

Об этом написал в Twitter журналист Рикард Джозвяк.

По его словам, решение будет официально оформлено 22 октября.

"Послы ЕС сегодня дали зеленый свет наложению санкций на двух человек и одну организацию за кибератаки на немецкий Бундестаг в 2015 году", - написал Джозвяк.

Ранее сообщалось, что Германия официально предложила странам-членам Евросоюза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг.