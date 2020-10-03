Маас заявил что Россия должна предоставить информацию по делу Навального

Германия призвала Российскую Федерацию предоставить информацию о причинах отравления Алексея Навального.

В случае отказа будут введены санкции.

Об этом в Twitter написал министр иностранных дел Германии Хайко Маас.

По его словам, санкции будут введены со стороны Европейского союза в связи с выводами Организации по запрещению химического оружия.

"Если Россия не прояснит, что произошло по делу Навального, и не предоставит информацию, то адресные и соразмерные санкции против виновных с российской стороны будут неизбежны", - написал Маас.