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Политика Сегодня, 12:5152
Cанкции против Лукашенко может ввести ЕС

В Европейском Союзе планируют утвердить официальное решение относительно возможности введения санкций против президента Беларуси Александра Лукашенко.

Соответствующее решение могут принять в понедельник.

Об этом журналист Рикард Джозвяк написал в своем Twitter.

Также, по его словам, министры заявят об усилении экономической поддержки Беларуси и диалога о либерализации визового режима, если в стране произойдет демократический переход.

"Решение в отношении Беларуси, которые министры иностранных дел ЕС утвердят в понедельник, достаточно амбициозное. Лукашенко может следующим попасть под санкции ЕС", - написал он.

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Теги: news, новости, Украина, Беларусь, ЕС, Лукашенко, санкции, 7dniv, 7dnivinfo  
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