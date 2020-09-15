Когда пройдут переговоры советников "нормандской четверки" рассказал Ермак

Очередные переговоры политических советников лидеров "нормандской четверки" могут пройти на следующей неделе.

Предполагается, что они состоятся в формате видеоконференции.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на выступлении в Королевском институте международных дел Chatham House, передает сайт президента.

"На следующей неделе, возможно, у нас пройдет видеоконференция политических советников. И мы будем говорить о том, чтобы как можно скорее состоялся саммит, и уже были какие-то решения", - отметил Ермак.

По его словам, благодаря договоренностям на уровне Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и советников лидеров "нормандской четверке", на Донбассе более 70 дней сохраняется режим тишины и сократилось количество неприцельных выстрелов.