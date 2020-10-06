Зеленский заявил что с войной на Донбассе не все так просто

Президент Владимир Зеленский считает сложным вопрос завершения войны на Донбассе.

Несмотря на это большим прогрессом является разблокирование нормандского процесса.

Об этом Зеленский заявил в интервью BBC.

Президент отметил, что за стол переговоров в нормандском процессе удалось вернуть президента Российской Федерации.

"Это очень сложный вопрос. Да, я хочу это сделать быстрее. Потому что я понимаю, ежедневно, который проходит, мы теряем наших людей. Но все же, мы разблокировали нормандский процесс. Это диалог. Президент Франции Эммануэль Макрон действительно поддерживает Украину. Госпожа Меркель также. Мы вернули президента Российской Федерации", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украине за год удалось вернуть 140 украинцев, которые содержались в тюрьмах на оккупированных территориях. Также на Донбассе соблюдается перемирие.

"Мы реально не реагируем на одиночные обстрелы. Мы не должны сделать того, чтобы началась эскалация конфликта. Но есть боевые потери и это главный результат. За 75 дней боевых потерь - один человек погиб", - добавил Зеленский.