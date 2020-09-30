Мораторий на банкротство бюджетных организаций одобрил Зеленский

В Украине введут мораторий на банкротство бюджетных организаций. Президент Владимир Зеленский подписал соответствующий законопроект №2276.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
В пояснительной записке подчеркивалось, что вступление в действие нового Кодекса процедур банкротства 21 октября 2019 года в действующей редакции создало ряд рисков. Ведь у кредиторов была возможность подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.
Однако подписанный президентом закон отменяет такую возможность.
Кроме того, документ регулирует назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.
Напомним, в начале июня Верховная рада одобрила во втором чтении соответствующий законопроект №2276. За него проголосовали 303 народных депутата.