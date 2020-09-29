Стефанчук заявил что опрос на выборах - это пробник референдума

Первый вице-спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что всеукраинский опрос на местных выборах является пробником референдума.

Он не исключил, что некоторые вопросы из опроса могут затем вынести и на референдум.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Всеукраинский опрос - это пробник референдума для того, чтобы мы могли определить, какие вопросы для граждан Украины важны, и какая позиция по этим вопросам. Я не исключаю, что некоторые из этих вопросов, которые будут обсуждены, в дальнейшем могут быть инициированы в порядке референдума", - отметил замглавы парламента.

Стефанчук также прокомментировал законность проведения такого опроса параллельно с местными выборами.

"Это не законодательно определенная процедура (опрос, - ред.), это хорошая инициатива с тем, чтобы впервые государство начало слушать мнение своих граждан, и чтобы граждане определяли, что для них является важным", - заявил он.

Вице-спикер ВР добавил, что позже глава государства назовет вопросы, которые будут фигурировать в опросе.

"Эти вопросы уже определены. Этому предшествовала кропотливая социологическая работа... Я знаю все (вопросы, - ред.)... Эти вопросы сообщит только президент, небольшое количество людей их знает, но сообщит только президент", - рассказал Стефанчук.

Информированный источник сообщил РБК-Украина, что одной из тем всеукраинского опроса 25 октября может стать легализация медицинского каннабиса. Это якобы должно завлечь молодежь на голосование.