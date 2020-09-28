Уже в ноябре Рада может принять закон о всеукраинском референдуме

Верховная рада может принять закон о всеукраинском референдуме во втором чтении уже в ноябре.

В конце октября должно состояться заключительное заседание профильного комитета.

Об этом заявил первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук в эфире телеканала "Украина 24".

"19-20 октября должен пройти завершающий комитет, после того законопроект (о референдуме, - ред.) будет готов, чтобы вноситься в зал ВР... Я думаю, что наиболее реалистично рассмотрение этого вопроса и принятие законопроекта в целом где-то ориентировочно уже в ноябре месяце", - сказал замглавы парламента.