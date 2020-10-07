Разумков заявил что всенародный опрос не может быть репетицией референдума

Всенародный опрос в день местных выборов 25 октября не может быть репетицией референдума.

А его финансирование не будет проходить за счет государственных средств.

Об этом на брифинге заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

По его словам, на сегодня Радой дополнительных средств на опросы не предусмотрено, как и не было законов, которые разрешали бы их проведение с привлечением Центральной избирательной комиссией.

"Это может происходить за границами избирательного участка, как любая другая инициатива… как экзит-полл", - отметил Разумков.

По его мнению, нельзя называть этот опрос репетицией референдума.

"Если мы говорим о репетиции, я думаю, при всем уважении к коллегам, это не может быть репетицией. Потому что референдум - это четко определенное законом мероприятие. По состоянию на сегодня у нас есть закон о народовластии, который в будущем будет определять, как будут проходить референдумы", - подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что опрос некорректно сравнивать с референдумом, поскольку в таком случае можно было бы проводить параллели между референдумом и экзит-поллом или любым другим опросом общественного мнения.