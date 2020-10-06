Путин ответил на просьбу Медведчука снятием санкций с трёх украинских заводов

В Москве надеются на зеркальную реакцию Украины

В среду, 14 октября, президент России Владимир Путин поддержал снятие ограничений с трех украинских предприятий, чтобы они смогли поставлять продукцию в Россию. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление Путина во время совещания с правительством.

Как отмечается, с предложением снять санкции выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Политик также выразил надежду, что Украина зеркально отреагирует на это решение Москвы.

В частности, речь идет о компаниях "Брацлав", Барский машиностроительный завод и Рубежанский картонный комбинат.

"Владимир Владимирович, если вы поддержите возвращение в нашу страну продукции таких предприятий, правительство подготовит необходимые для этого документы. При этом, конечно, будут в полной мере соблюдены интересы наших производителей", — добавил российский премьер.

"Мы всегда готовы к восстановлению полноформатный взаимодействия с Украиной. (...) Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны. Хорошо, пожалуйста, давайте, я согласен", — заявил Владимир Путин.

Отметим, Рубежанский картонно-тарный комбинат расположен в городе Рубежное Луганской области. Предприятие является одним из крупнейших в стране по производству гофрокартона и тары.

Барский машиностроительный завод расположен в Винницкой области. Он занимается изготовлением отопительных котлов, запасных частей и деталей к технологическому оборудованию пищевой промышленности.

Напомним, 6 октября Владимир Путин и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук обсудили вопрос о возможной частичной отмене санкций для восстановления экономического сотрудничества между Украиной и Россией.

Источник