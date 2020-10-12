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Политика Сегодня, 11:4963
20 октября с посланием к Раде выступит Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский 20 октября обратится к парламенту с традиционным ежегодным посланием.

В нем он определит стратегические направления развития Украины.

Об этом сообщила в комментарии РБК-Украина пресс-секретарь президента Юлия Мендель.

Это послание должно было состояться в апреле, однако в связи с ухудшенной пандемичной ситуацией его перенесли. Парламент будет работать в обычном режиме.

Отметим, ранее президент утвердил Стратегию национальной безопасности, которая должна определить основные направления политики страны в этой сфере. Документ основывается на трех основных принципах государственной политики в сфере национальной безопасности.

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Теги: news, новости, Украина, Рада, Зеленский, 7dniv, 7dnivinfo  
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