«Большая стирка» Слуг народа на Закарпатье — получит ли «пожизненное» кандидат в облсовет?

Петр Добромильський. Сегодня он лидер списка «Слуги народа» на Иршавщине Закарпатской области. Защитник интересов народа, представитель Алексея Петрова в Иршаве.

В прошлом — известный казнокрад и аферист времен господства Виктора Балоги.

Во времена чиновничества господина Петра в Иршавском райсовете, фирма, зарегистрированная на его жену, организовала «большую стирку» и намыла государственного белья на десятки тысяч долларов, осевших в карманах нынешнего кандидата в депутаты Закарпатского областного совета от партии «Слуга народа».

Афера на сотни тысяч долларов выглядела следующим образом — будучи заместителем председателя районного совета Петр Добромильський организовал стирку белья больных из Центральной районной больницы на подставную фирму, принадлежавшую его родственникам.

Именно стирка происходила по в разы завышенным ценам и осуществлялась в коровнике, который принадлежит Петру Добромильському.

Участником аферы стала родная сестра жены Добромильського — работница железнодорожной станции «Чоп» — Мокрицкая З.Ф., на которую был оформлен ФОП (физическое лицо-предприниматель), который и занимался упоминавшимся стиркой в ​​коровнике.

Мокрицкая З.Ф., 18.03.1977 г.р. и его жена Добромильська А.Ф., 16.06.1982 г.р. являются родными сестрами (девичья фамилия Бринзяник), их родители проживают в смт.Тересва, Тячивского района.

Собственником помещения по адресу с.Белки, И. Франко, 224 где организовали «большую стирку», является свекр жены Добромильськой — Добромильський П.И.

Установлено, что жена Петра Добромильского являлась собственником и должностным лицом ООО «Прима Фарм», которому принадлежит автомобиль, использовавшейся для перевозки белья в 2009-2012 годах.

В тендерных процедурах 2009-2011 годов кроме сестры жены Добромильского участие всегда принимали и другие предприниматели, которые предоставляли такие услуги исходя из цены 4,0 — 5,0 грн. за обработку 1 кг. белья.

При этом сестра жены Добромильського подписала договор на стирку до 14 гривен за килограмм белья!

При этом в эту цену входили расходы на аренду коровника, который принадлежит Добромильскому и транспортировку белья, которое заказывали у компании его же жены!

В каких условиях происходила стирка для больных больницы — видите на фото сами.

Добавим, что подписи на акте выполненных работ Мокрицкой З.Ф. явно не являются идентичным ее подписям на договорах и других подтверждающих выполнение работ документах.

Вместо работницы станции «Чоп» подписи ставила ее сестра — жена Петра Добромильського, который присоединился к Зе Команде.

Таким образом Мокрицкая З.Ф., используя за бюджетные средства горожан и селян, материально-техническую базу и имущество работников родной сестры (Добромильськой А.Ф.), с целью незаконного получения государственных средств от заказчика услуг — ВОЗ Иршавской РГА, безосновательно завышала себестоимость таких услуг.

В действиях участников аферы усматриваются признаки преступления, предусмотренного ст.191 УК Украины то есть, присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением совершенное в особо крупных размерах организованной группой лиц.

Сумма убытков для госбюджета составила около 350 тыс. (курс грн. составил 1 $ USA = 8 грн. UA, что составляет около 45 тыс. долл. США).

Зеленский задал вопрос — вводить пожизненное заключение для взяточников. Встречный вопрос — а это будет касаться представителей «Слуги народа»?

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