Необходимость легализации каннабиса в медицинских целях объяснили в ОП

В Офисе президента считают, что вопрос легализации каннабиса в медицинских целях не должен оставаться только для спекуляций политикам.

Потому эту инициативу внесли в опрос 25 октября.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

У Зеленского отмечают, что за последние годы во многих странах мира каннабис начал использоваться в обезбаливающих лекарствах для тяжелобольных, в то время, как в Украине для облегчения боли пациентов используют более тяжелые и вредные препараты.

Также подчеркивается, что практика использования медицинской марихуанны эффективна для борьбы с депрессией и посттравматическим синдромом у военных, возвращающихся с войны. В целом же, по подсчетам, подобные препараты нужны двум миллионам украинцев.

В Офисе президента считают, что узнать мнение народа по вопросу легализации каннабиса необходимо уже сейчас, иначе спекуляции политиков, сторонников и противников будут продолжаться годами.