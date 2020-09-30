Число нардепов, которые переболели COVID-19 назвали в Раде

В Верховной раде назвали число народных депутатов, которые переболели COVID-19.

Спикер ВР Дмитрий Разумков заявил, что на сегодня болеют и переболели 60 парламентариев.

Об этом он заявил в ходе заседания согласительного совета.

"По состоянию на сегодня болеет или переболели (коронавирусом, - ред.) 60 народных депутатов. Некоторые еще дополнительно находятся на самоизоляции, потому что имели контакт как с избирателями, так и с коллегами которые, к сожалению, заболели", - рассказал глава парламента.

Напомним, ВР сможет рассмотреть государственный бюджет на 2021 год не раньше ноября.