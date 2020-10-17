Посла Украины в Финляндии назначил Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский назначил посла в Финляндии.

Им стала Ольга Диброва.

Указ о назначении размещен на сайте президента.

До назначения на новую должность Диброва работала директором департамента государственного протокола Министерства иностранных дел Украины.

На прошлой неделе Украина впервые назначила своего почетного консула в Монреале - крупнейшем городе Квебека. Им стал бывший президент Мирового конгресса украинцев Евгений Чолий.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский назначил послов в Тунисе и Нигерии.

Также РБК-Украина писало о назначении украинского посла в Швеции.

Ранее послы "Группы семи" (G7) по поддержке Украины определили пять приоритетных сфер реформ. Они считают важнейшим достижением из них - верховенство права и борьба с коррупцией.