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Политика Сегодня, 12:1682
Изменение формата послания к Раде анонсировал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал изменение формата послания к Верховной раде.

Послание изменится в следующем году.

Об этом он сказал в ходе своего выступления в парламенте.

"Время менять традиции. Депутатам раздавали огромный талмуд, который они не собирались читать, а президент не собирался выполнять. По QR-коду, который лежит перед вами, можете скачать все послание", - заявил глава государства.

Он рассказал, как планируют изменить формат послания.

"Уважаемые, я предлагаю со следующего года приглашать из каждой области Украины военных, медиков, учителей, студенчество, молодые семьи, пенсионеров, общественных деятелей, предпринимателей, ученых, художников, спортсменов и отчитываться о том, что сделано, и презентовать планы на будущее людям, которые наняли меня на работу на 5 лет", - добавил президент.

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Теги: news, Новости, Украина, Зеленский, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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