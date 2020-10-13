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Политика Сегодня, 15:5639
Закон о разведке подписал Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О разведке". 

Подписание состоялось во время посещения им управления информации Государственной пограничной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В законе Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества. Оперативные подразделения Центрального управления СБУ, осуществляющими контрразведывательную деятельность, могут проводить разведывательные мероприятия с целью получения информации в интересах контрразведки.

Суть закона

Согласно документу, разведывательными органами являются:

  • Служба внешней разведки Украины;
  • разведывательный орган Министерства обороны Украины;
  • разведывательный орган Государственной пограничной службы.

Служба внешней разведки Украины в пределах компетенции может привлекать к выполнению разведывательных задач других субъектов разведывательного сообщества, в частности СБУ.

Общее руководство разведывательными органами определено за президентом. Непосредственно разведывательными органами управляют руководители, которые назначаются на должность и увольняются с нее президентом. Требования к таким руководителям и их полномочия также прописаны в законе.

Разведывательные органы для выполнения задач и своих функций могут использовать специально изготовленные вещи и документы, специально создавать и использовать предприятия, учреждения, организации, филиалы, другие подразделения юридических лиц. Использование средств прикрытия или структур прикрытия для других целей запрещается.

Средства прикрытия могут содержать полностью или частично ложные данные или сведения о событиях, явлениях, фактах. Структуры прикрытия могут создаваться разведывательными органами полностью или частично за счет бюджетных средств, в том числе в иностранной валюте, предназначенных на содержание и обеспечение деятельности этих органов, в любых организационных формах. Структуры прикрытия могут создаваться на территории Украины и за ее пределами.

Напомним, 17 сентября Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2412-д о разведке. За документ проголосовали 258 нардепов.

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