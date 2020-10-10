Представители партии ОПЗЖ Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП передали в ОГА подписи предпринимателей, которые выступают против законов №128 и №129

Глава Закарпатской региональной организации политпартии "ОПЗЖ" Иван Чубирко, кандидат на должность Мукачевского городского головы Вячеслав Шутко и кандидаты в депутаты Мукачевского городского совета Роберт Иванчо и Сергей Алехин встретились с заместителем председателя областной государственной администрации Олегом Коцюбой и передали все подписи ФОПов, которые собрали представители партии и движения #SaveФОП по всей Закарпатской области. Об этом сообщает местное издание "Первый".

Предприниматели рынков, магазинов, торговых площадей большинства городов и поселков Закарпатья в течение месяца были проинформированы о действии пагубных законов #128 и #129 на малый и средний бизнес, которые могут вступить в силу уже 1 января 2021 года. Чтобы этого не произошло активные и неравнодушные предприниматели оставляли свои подписи и тем самым выступали категорически против этих законов.

"Представители партии "ОПЗЖ" Закарпатья вместе с участниками движения #SaveФОП считают своим долгом выступить на защиту ФОПов и не дать нынешней власти уничтожить малый и средний бизнес! Партия "ОПЗЖ" – единственная в области поддержала движение #SaveФОП и сдержала свое обещание – передала подписи предпринимателей, чтобы власть услышала главные требования ФОПов и не нарушала их право на труд!",- говорится в сообщении.