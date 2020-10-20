"День тишины" перед местными выборами сегодня в Украине

Агитация и публикация данных соцопросов в день перед выборами и до окончания голосования запрещены законом

В субботу в Украине наступил так называемый "день тишины" перед выборами в местные органы власти, которые пройдут 25 октября.

В этот день запрещена любая агитация, а также митинги и концерты в поддержку партий и кандидатов.

Это предусмотрено статьей 54 закона "О местных выборах".

Согласно нормам закона, "предвыборная агитация заканчивается в 24 часа последней пятницы перед днем голосования".

Кроме того, накануне и в день голосования запрещается проведение массовых акций (собраний, митингов, походов, демонстраций и т. п.) от имени кандидатов и партий. Также запрещается проведение концертов, спектаклей, спортивных соревнований, демонстрации фильмов и телепередач или других публичных мероприятий в поддержку партий и кандидатов.

Согласно статье 53 закона "О местных выборах", средствам массовой информации в течение последних двух дней перед днем голосования запрещено обнародовать результаты опроса общественного мнения, связанного с выборами.

Напомним, по закону, местные выборы в Украине проходят в последнее воскресенье октября. В 2020 году это 25 октября. По данным опроса Социологической группы "Рейтинг", 58% украинцев точно планируют принять участие в выборах, еще 18% к этому склоняются, 6% скорее не будут голосовать, а 16% - точно не будут голосовать.

Кроме того, по решению президента Владимира Зеленского во время местных выборов также проведут опрос, на котором украинцам предложат ответить на пять вопросов.