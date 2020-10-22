Возможности для тотального карантина в Украине не видит Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что сейчас нет возможности введения тотального карантина в Украине.

Основной проблемой в Украине остается вопрос обеспечения кислородом больничных кроватей для пациентов с коронавирусом.

Об этом на брифинге сообщил Шмыгаль, передает корреспондент РБК-Украина.

"Мы очень не хотим и не видим возможности тотального карантина... Сейчас у нас становится все больше красных зон и я еще раз призываю людей к сознанию: маски, социальная дистанция, ответственность", - сказал Шмыгаль.

Премьер отметил, что сейчас Украина лучше готова к коронавирусу, чем это было весной. Сейчас в Украине достаточно больничных коек, однако остается вопрос обеспечения их кислородом.

"Субвенция на закупку кислорода в более полмиллиарда гривен перечислено местным органам самоуправления и практически каждый день проводится штаб, где с председателями областных государственных администраций, мэрами городов, мы работаем над тем, чтобы увеличить количество коек, обеспеченных кислородом", - заявил Шмыгаль.

Он добавил, что сейчас в срочном порядке правительство раздает лицензии производителям кислорода.

"Вопрос в самих баллонах, но кислород предоставляется бесплатно", - отметил премьер.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина может вернуться к жесткому карантину, если количество новых заболеваний коронавирусом превысит 9,5 тысячи случаев в сутки. При этом позже заявил, что сейчас вопрос о введении строго карантина не рассматривается.

При этом в Минздраве сообщали, что введение локдауна рассматривают лишь в качестве резервного варианта.