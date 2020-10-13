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Политика Вчера, 22:3444
Въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье запретила Украина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии.

Причиной такого решения стала незаконная агитация на Закарпатье в ходе местных выборов.

Об этом Кулеба заявил в интервью "Интерфакс-Украина".

"Уже запрещен въезд в Украину двум венгерским высокопоставленным лицам, которые в ходе этой избирательной кампании прибегали к прямой агитации в Закарпатской области", - заявил он.

По словам министра, один из попавших под запрет - это государственный секретарь канцелярии премьер-министра Венгрии.

При этом Кулеба добавил, что МИД инициировал введение запрета на въезд в Украину еще нескольким гражданам Венгрии, которые активно вмешивались во внутренние дела Украины в ходе избирательной кампании.

Напомним, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в воскресенье призвал венгров Закарпатья поддержать на местных выборах политическую силу "Партия венгров Украины".

Ранее в МИД Украины заявили о неоднократных признаках политической агитации государственными служащими Венгрии, которые посещают Закарпатскую область. Ведомство попросило дать правовую оценку этому.

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