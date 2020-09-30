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Политика Вчера, 22:3648
Причину увольнения Фокина из ТКГ назвал Резников

Вице-премьер-министр - министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников назвал причину увольнения Витольда Фокина из состава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

На вопрос, почему Фокин был уволен, Резников ответил: "За то, что его позиция, которую он высказывал, она не соответствует тактике ведения переговоров, она не соответствует идеологии украинской делегации. Поэтому президент принял это решение".

На уточняющий вопрос о том, какие ошибки в тактике переговоров допустил Фокин, министр сказал: "Я так думаю, что, как минимум, в украинской делегации до этого момента не было никакого сомнения, что идет война между Украиной и Российской Федерацией, что агрессором является РФ".

Напомним, в этом году глава государства Владимир Зеленский ввел в состав украинской делегации в ТКГ первого премьер-министра Украины Витольда Фокина. После назначения Фокин начал делать провокационные заявления относительно ситуации на Донбассе. В частности, он заявил, что не видит подтверждения войны между Украиной и Россией на Донбассе.

В результате Фокина вывели из состава украинской делегации в ТКГ.

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Теги: news, новости, Украина, Фокин, ТКГ, Резников, 7dniv, 7dnivinfo  
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