Уволить Сытника с должности главы НАБУ постановил ОАСК

Окружной административный суд Киева постановил уволить с должности директора НАБУ Артема Сытника.

Суд обязал Минюст внести соответственные данные в госреестры

Об этом РБК-Украине сообщили в ОАСК.

"Действительно, суд сегодня вынес решение, которым, вчастности, обязал Минюст внести данные в госреестры касательно того, что Сытник не является директором НАБУ", - сказал источник в суде.

ОАСК вынес это решение рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к Сытнику о незаконности его увольнения.