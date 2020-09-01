 

Чтобы покинуть пост ОАСК дал Сытнику месяц

Политика Сегодня, 12:060
Чтобы покинуть пост ОАСК дал Сытнику месяц

Окружной административный суд Киева (ОАСК) заявил, что решение об увольнении Артема Сытника с должности директора Национального антикоррупционного бюро не выполняется больше месяца.

ОАСК заявил о нарушении закона.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

В связи с этим суд постановил направить отдельные постановления. В частности, Государственному бюро расследований предоставить указание об открытии дел по статьям 109 (захват госвласти, - ред.), части 4 статьи 382 (невыполнение судебного решения, - ред.), частями 1 и 2 статьи 353 УК Украины (самовольное присвоение властных полномочий, - ред.).

КМУ рекомендовали принять меры по обеспечению выполнения законов и Конституции Украины. СНБО дать указание относительно осуществления мер по координации и контролю деятельности НАБУ относительно выполнения решения Конституционного суда.

Минюсту рекомендовать внести изменения в Единый государственный реестр юридических лиц на основании упомянутого решения КСУ.

"ОАСК установлен срок - 1 месяц для представления отчетов о выполнении решения", - говорится в сообщении.

Суд принял решение об увольнении Сытника, рассматривая иск бывшего сотрудника НАБУ Александра Кареева к директору НАБУ о незаконности его увольнения.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, ОАСК, НАБУ, Сытник, 7dniv, 7dnivinfo  
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА
УКРАИНА. ВЫСШИЕ СМЫСЛЫ ГОСУДАРСТВА

Новости по теме

Уволить Сытника с должности главы НАБУ постановил ОАСК
Уволить Сытника с должности главы НАБУ постановил ОАСК
Сегодня, 10:04
Сытника не удивило решение КСУ о его назначении
Сытника не удивило решение КСУ о его назначении
1-сен-2020, 09:41
На решение КСУ по Сытнику отреагировали в НАБУ
На решение КСУ по Сытнику отреагировали в НАБУ
29-авг-2020, 09:42
Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника
Конституционный суд Украины опубликовал решение, которым признал неконституционным назначение на должность директора НАБУ Артема Сытника
28-авг-2020, 21:28
В части полномочий президента закон о НАБУ признан неконституционным
В части полномочий президента закон о НАБУ признан неконституционным
16-сен-2020, 19:29

Последние новости

12:06
Политика
Чтобы покинуть пост ОАСК дал Сытнику месяц
10:10
События
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
10:08
События
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
10:07
Политика
Надобности в дополнительных внешних инициативах по Украине не видит РФ
10:05
События
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
10:04
Политика
Уволить Сытника с должности главы НАБУ постановил ОАСК
10:02
События
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
09:43
События
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
08:59
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
Вчера, 2020-10-26
22:36
Политика
Причину увольнения Фокина из ТКГ назвал Резников
22:34
Политика
Въезд двум чиновникам Венгрии из-за агитации на Закарпатье запретила Украина
21:51
События
Резников заявил что односторонний выход из минских соглашений является "самоубийством"
20:38
События
Три автомобиля столкнулись в Хмельницком, водитель сбежал с места ДТП
20:37
События
Единственного осужденного за госизмену крымского депутата освободили в Украине
19:22
Политика
В законе о легализации игорного бизнеса не учли рекомендации Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции
19:12
События
Размер зарплат преподавателей профобразования в 2021 году назвали
18:51
Экономика
Второй день подряд курс доллара растет
16:44
События
Канал передачи наркотиков в СИЗО ликвидировали в Ивано-Франковске
16:27
События
Армения заявила о тяжелых боях в Карабахе
16:25
Политика
Предварительные результаты опроса Зеленского

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 25 октября 20205134
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 26 октября 20204173
Как препарат от гриппа может помочь больным с коронавирусом обнаружили в России3110
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020926
Президент Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса общественного мнения в день местных выборов 25 октября288
Митинг студентов в Минске разогнали силовики283
Франция депортировала семью мусульманской "Джульетты", которую родители били за выбор сербского парня250

Досуг

Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Микрокредиты: причины отказа, процесс получения и преимущества
Чтобы исключить отказ, нужно тщательно проверить корректность внесенных в личном кабинете данных. Помните, что заполнена должна быть абсолютно вся информация.
Сегодня, 11:5729
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Грили премиум класса от компании "Грилекс"
Премиум грили в магазине "Грилекс". Популярные бренды.
Сегодня, 11:5525
Кредит онлайн без процентов
Кредит онлайн без процентов
Где взять кредит онлайн без процентов в Украине?
Вчера, 12:0096
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Кулоны из драгоценных металлов и камней
Одним из видов универсальных украшений из драгоценных металлов и камней является подвеска. Любой ее вид идеально впишется в образ человека, вне зависимости от его пола и возраста.
24-окт-2020, 21:38201
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Фильтры для очистки воды: виды и преимущества
Человек ежедневно должен выпивать 2-2,5 литра чистой воды. Но наше здоровье в первую очередь зависит не от количества, а от качества потребляемой жидкости. К сожалению, водопроводная вода малопригодна для питья. Ее приходится кипятить или применять дополнительную очистку.
24-окт-2020, 08:55201
Как выбрать одежду новорожденному?
Как выбрать одежду новорожденному?
Появление ребенка – радостное событие для всех родителей. Поэтому и подготовка к такому празднику всегда проходит максимально тщательно. Очень важно обустроить первую кроватку и комнату для малыша, а также подготовить игрушки и другие аксессуары.
24-окт-2020, 00:15192

События

Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
Азербайджан заявил об уничтожении дивизии Армении
Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшилась.
Сегодня, 10:10194
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
Цену на газ для населения еще на 35% повысил "Нафтогаз"
Цены на газ в ноябре снова пошли вверх после паузы в месяц выборов.
Сегодня, 10:0884
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
Проведение опроса Зеленского в день местных выборов раскритиковали в ОБСЕ
Местные выборы в Украине прошли профессионально и эффективно, несмотря на проблемы, вызванные пандемией, и недостатки избирательного законодательства.
Сегодня, 10:0571
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
Ляшко заявил что выборы не должны привести к вспышке коронавируса
Проведение местных выборов в воскресенье не должно стать причиной роста заболеваемости коронавирусом.
Сегодня, 10:0264
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
Второй тур местных выборов в Украине должен состояться до 29 ноября
В исключительной ситуации он может пройти в декабре.
Сегодня, 09:4363
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 27 октября 2020
27 октября (по состоянию на 9:00) в Украине 355 601 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 6590 летальных, 145336 пациентов выздоровело.
Сегодня, 08:59926
7 Днів