Решение Окружного админсуда Киева по Сытнику НАБУ назвало "абсурдным"

Национальное антикоррупционное бюро Украины отреагировало на решение Окружного административного суда Киева, который постановил уволить директора НАБУ Артема Сытника.

Такое решение в НАБУ считают ангажированным и абсурдным.

Об этом говорится в заявлении Нацбюро.

В НАБУ расценивают решение ОАСК как вмешательство в свою работу и планируют обжаловать его.

"Решение Окружного административного суд Киева о деятельности Национального бюро и директора НАБУ является ангажированным и абсурдным в правовом смысле. Его настоящая цель - заблокировать работу учреждения, которая разоблачила судей ОАСК на масштабных злоупотреблениях и попытке захвата власти", - сообщили в НАБУ.

Также в Бюро добавили, что сейчас нет законных оснований для увольнения директора НАБУ, в связи с чем Артем Сытник продолжит выполнять свои полномочия.