Появился текст решения Конституционного суда об отмене статьи о недостоверном декларировании

Такое решение ранее вынесла Большая палата КСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Решение является окончательным и не может быть обжаловано.

"Системно-функциональный анализ полномочий и прав Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции дает основания утверждать о наделении его контрольными функциями, которые имеют прямое и непосредственное влияние на судебную ветвь власти, в частности на судей системы судоустройства и судей Конституционного суда Украины при исполнении (осуществлении) функции правосудия или конституционного контроля", - указано в документе.

КСУ пришел к выводу о неконституционности отдельных положений закона №1700, касающихся полномочий НАПК в части контроля исполнительной власти над судебной ветвью власти, а именно:

особенностей урегулирования конфликта интересов, возникшего в деятельности отдельных категорий лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления;

учета и обнародования деклараций,

контроля и проверки деклараций,

установления своевременности представления деклараций,

полной проверки деклараций,

мониторинга образа жизни субъектов декларирования,

дополнительных мер осуществления финансового контроля,

ответственности за коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Напомним, НАПК заявило о конфликте интересов судей Конституционного суда, которые вынесли решение по антикоррупционным нормам. Агентство выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Как писало РБК-Украина, накануне КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование.

Представитель президента в КСУ Федор Вениславский заявил РБК-Украина, что решения КСУ против антикоррупционной инфраструктуры могут нести негативные последствия для европейской интеграции Украины.