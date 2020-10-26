Единый реестр электронных деклараций закрыл НАПК

Доступ к реестру не доступен с 19:00.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Это означает, что государственные органы и общественность больше не имеют открытого круглосуточного доступа к электронным декларациям чиновников, а НАПК прекращает их проверку, хранение и обнародование", - говорится в сообщении.

По словам главы ведомства Александра Новикова, закрытие реестра является сокрушительным поражением антикоррупционной реформы в Украине.

"Надеемся, что законодатели не игнорировать эту ситуацию, а в Украине еще будет шанс на государственный аппарат без коррупции", - отметил он.