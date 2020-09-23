В Национальном агентстве по предупреждению коррупции (НАПК) заявили, что решение Конституционного суда об отмене электронного декларирования блокирует процесс назначения руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов

НАПК обвиняет Конституционный суд в блокировке назначений победителей местных выборов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"Конституционный суд Украины лишил Национальное агентство по предупреждению коррупции доступа в государственные реестры, необходимые для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти. Без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен", - сказано в сообщении.

Поэтому в НАПК заявляют, что КС блокировал реализацию результатов местных выборов, поскольку назначение кандидатов, избранных на должности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок.