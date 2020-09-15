Стефашина заявила что решения КСУ не повлияют на безвиз с Евросоюзом

Режиму безвиза с Евросоюзом ничего не угрожает в свете последних решений Конституционного суда Украины.

Но для изменения ситуации необходимо довести судебную реформу до конца.

Об этом заявила вице-премьер-министр Украины Ольга Стефанишина.

Она отметила, что решения КСУ по электронному декларированию являются сигналом для необходимости завершения судебной реформы.

"Обстоятельства, в которых принимались недавние решения Конституционного суда вызывают вопросы и возмущение. Это еще один сигнал, что реформа судебной ветви власти, над которой сейчас идет работа с Веницианской комиссией, должна быть доведена до логического завершения", - заявила Стефанишина.

Также вице-премьер отметила, что Кабмин продолжает работу над реформами, усиливающими евроантлантическую интеграцию Украины.

"Правительство также принимает меры, включая те, что являются основой для европейской и евроантлантической интеграции Украины. Курс Украины в ЕС и НАТО является окончательным, неотвратимым и закрепленным в Конституции", - подчеркнула Стефанишина.