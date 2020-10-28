Законопроект о восстановлении добропорядочности КСУ анонсировал Зеленский

В ближайшее время в Верховную раду будет внесен неотложный законопроект о восстановлении добропорядочности Конституционного суда Украины.

Документ будет реакцией на решение КСУ относительно ответственности за недостоверное декларирование.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский на заседании Совета национальной безопасности и обороны.

"Надо делать быстрые, но адекватные шаги. Быстрые шаги: это с точки зрения заседания Кабмина. Я думаю НАПК нас поддержит. А на законодательном уровне, мы зарегистрируем неотложный законопроект в Верховной раде о восстановлении добропорядочности конституционного судопроизводства в Украине", - подчеркнул глава государства.

Напомним, 27 октября КСУ признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование. Позже стало известно, что КСУ заблокировал деятельность Национального агентства по предупреждению коррупции и системы электронного декларирования.

Сегодня президент Владимир Зеленский пообещал, что система е-декларирования продолжит функционировать, несмотря на решение КСУ.