Глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что не придет на допрос в Государственное бюро расследований

Допрос запланирован на 2 ноября.

Об этом Тупицкий заявил на брифинге.

"Я прошу вас не удивляться, что я не явлюсь на допрос. Я объясню почему. Фактически, мне опубликовано подозрение. Какой же я тогда свидетель. У подозреваемого одни права (процессуальные, - ред.), у свидетеля - другие", - заявил он.

В Госбюро заявили, что глава КСУ проверяется на участие в преступной организации. Его вызвали на допрос на следующий понедельник.

Напомним, Конституционный суд опубликовал решение, в соответствии с которым признал не соответствующими Конституции некоторые нормы закона "О предотвращении коррупции". Он признал неконституционным уголовное наказание за недостоверное декларирование.

После этого Владимир Зеленский созвал срочное заседание Совета национальной безопасности. По его словам, достижениям страны в сфере борьбы и противодействия коррупции наносятся "сокрушительные удары".