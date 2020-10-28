Слиденко заявил что для выполнения решений КСУ нужно внести изменения в законодательство

В антикоррупционных законах необходимо внести изменения в отдельные статьи, чтобы привести их в соответствие Конституции.

Именно этого требуют решения Конституционного суда Украины.

Об этом на брифинге заявил судья КСУ Игорь Слиденко.

"366 статью в том виде, в котором она была, нельзя было применять и это подтверждает практика. За 2019 год были открыты 410 производств по ней, сразу закрыты - почти 360, остальные были закрыты "по дороге". Потому что состав преступления, определенный в ней, практически невозможно доказать в суде. Если из статьи не забрать два слова (намеренное неподание), то в суде ее применить невозможно", - рассказал Слиденко.

Также он высказался в адрес главы НАПК Александра Новикова, отметив, что в решениях Конституционного суда не было указаний к закрытию реестра электронных деклараций.

"Изменения, сделанные Конституционным судом, лечатся изменениями в законодательстве. Это три дня работы, ничего такого. То, что сделал господин Новиков с реестрами - это его выдумки для того, чтобы инспирировать ситуацию. Из решения КСУ это никак не исходит. Если он не понимал, что делать - должен был обратиться в Конституционный суд для разъяснения", - подчеркнул судья.