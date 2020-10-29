Судья Конституционного суда Украины Игорь Слиденко написал заявление о своей отставке

Заявление находится в Конституционном суде.

Об этом он заявил на брифинге в Киеве.

По его словам, заявление об отставке было написано еще 8 октября.

"Седьмого октября мне позвонили и сказали, что я веду себя неправильно. Восьмого октября я написал заявление об отставке. Поэтому я имею моральное право говорить об этих вещах (давлении на суд - ред.). Оно находится в суде, его должен рассматривать суд", - рассказал он.

В то же время Слиденко отказался рассказывать, кто ему звонил и оказывал давление, но отметил, что звонок был из Офиса президента.

"Суть этих проблем следующая. В декабре прошлого года я выехал за границу, 4 января я вернулся, это были выходные. 8 января вышел на работу и попросил, чтобы мне дали листочек, чтобы внести сведения о зарплате. Мне принесли его 9-го, я внес эти данные. Формально я нарушил закон, но я не мог внести их вовремя. Я дал показания в НАПК, но они сказали, что эти показания не подходят ", - пояснил судья.

Обновлено 16:48: помощник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии РБК-Украина опроверг заявление Слиденко о телефонном звонке из Банковой.

"Очень странное заявление от судьи Слиденко. Безусловно, не было и не может быть никаких звонков из Офиса с угрозами. Потому что это в принципе невозможно. Решение КС вызвало крайне бурную реакцию в обществе. Оно спровоцировало тяжелый кризис. Поставило вопрос о тотальной перезагрузке КСУ. Все софиты направлены на судей. И в этот момент кто-то будет звонить и угрожать?", - заявил Подоляк.

В президентском офисе считают, что судьи КСУ пытаются спрятаться от ответственности.

"На мой взгляд, все намного банальнее: судьи КС сами видят, что общество категорически не приемлет их инициативы и их модель поведения. Отсюда попытка спрятаться от ответственности, уйти в тень, объяснив это столь откровенным фейком", - добавил Подоляк.