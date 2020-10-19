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Политика / Экономика Вчера, 22:3157
В следующий четверг Рада рассмотрит бюджет-2021

Верховная рада Украины рассмотрит государственный бюджет на 2021 год в следующий четверг, 5 ноября.

Нардепы рассмотрят проект закона в первом чтении.

Об этом свидетельствует повестка дня следующей пленарной недели, опубликованная на сайте ВР.

В частности, в повестке дня на четверг, 5 ноября, находятся следующие законопроекты: №4000 "О государственном бюджете Украины на 2021", №4135 "О принципах государственной антикоррупционной политики на 2020-2024 годы", №4100 "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины ".

Кроме того, во вторник парламентарии рассмотрят законопроект о вопросах децентрализации №3651-д, проект №4131 о парламентском контроле и №3760
об инвестиционных нянях во втором чтении.

Ранее в комментарии РБК-Украина заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что комитет ВР по вопросам бюджета рассмотрит законопроект о государственном бюджете на 2021 год на следующей неделе. Вероятно, заседание состоится в начале недели.

Отметим, заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк в своем Telegram-канале ранее сообщал, что рассмотрение бюджета в сессионном зале в первом чтении должно состояться в четверг, 5 ноября.

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