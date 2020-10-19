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Политика Сегодня, 15:1049
6 ноября Шмыгаль отчитается в Раде

Премьер-министр Денис Шмыгаль выступит в Верховной раде в пятницу, 6 ноября.

Парламентарии пригласили его отчитаться на часе вопросов к правительству.

Об этом сообщил глава парламента Дмитрий Разумков в ходе заседания согласительного совета ВР.

"На час вопросов к правительству приглашаем премьер-министра по вопросу о ситуации, связанной с реализации государственной политики в борьбе с COVID-19, и другим вопросам, связанным с экономическими вопросами бюджета", - отметил спикер Рады.

Напомним, парламент также заслушает министра здравоохранения Максима Степанова во вторник, 3 ноября. Министра вызвали из-за обострения ситуации с коронавирусом в Украине.

Как писало РБК-Украина, замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что зимой ситуация с коронавирусом в Украине ухудшится. Соответствующие выводы делают в министерстве, исходя из динамики заболеваемости.

Отметим также, первый заместитель главы парламента Руслан Стефанчук заявил, что на этой неделе будут представлены результаты аудита государства. По словам замспикера ВР, это позволит увидеть, в каком состоянии экономического развития Украина находится сейчас.

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Теги: news, новости, Украина, Шмыгаль, Рада, 7dniv, 7dnivinfo  
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