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Политика Сегодня, 15:1861
В вечернем заседании "Слуги народа" может поучаствовать Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский может принять участие в сегодняшнем заседании фракции "Слуга народа".

На этой встрече нардепы обсудят законопроект президента об увольнении судей Конституционного суда.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

По информации РБК-Украина, Зеленский планирует лично участвовать в заседании фракции "Слуга народа".

Напомним, о сегодняшней встрече нардепов РБК-Украина рассказала замглавы фракции Евгения Кравчук. Она также добавила, что будет обсуждаться возможность подачи новых законов по сути отмененных Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства.

Отметим, Зеленский уже записал обращения к нардепам и призвал их "жестко перезагрузить" КСУ.

"Последние решения КСУ - это скандальная отмена фундаментальных законов - прямой и быстрый путь к кровопролитию. И если тот хаос, который творит Конституционный суд за деньги, мы не остановим, то получим противостояние на улице", - заявил президент.

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Теги: news, новости, Украина, Зеленский, Слуга_народа, встреча, 7dniv, 7dnivinfo  
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