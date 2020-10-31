Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны завтра, 3 ноября

На сегодня подали протоколы почти все районные избирательные комиссии.

Об этом на брифинге заявила глава Киевского городского избиркома Валентина Королькова.

По ее словам, сегодня свои протоколы должна подать Святошинская районная комиссия, девять остальных подали их ранее. В некоторых районах часть протоколов уточняется.

"Все данные по цифрам будут объявлены завтра… в 13:00", - отметила Королькова.

Напомним, ранее сообщалось, что результаты выборов мэра Киева объявят до 6 ноября.

"Официальные результаты Киевская городская территориальная избирательная комиссия должна объявить не позднее чем на 12-й день после дня голосования... это 6 ноября... мы будем пытаться сделать это скорее", - сказал замглавы Киевского избиркома Николай Нилов.