 

Посол Германии заявил что КСУ в решениях должен учитывать евроатлантический курс Украины

Политика Вчера, 22:0851
Посол Германии заявил что КСУ в решениях должен учитывать евроатлантический курс Украины

В своих решениях Конституционный суд должен учитывать евроатлантический курс Украины, который заложен в Конституции страны.

Однако решение КСУ по декларированию вызывает сомнения, что это был учтено.

Такое заявление сделала посол Германии в Украине Анка Фельдхузен в интервью "Интерфакс-Украина".

По ее слова, борьба с коррупцией является главной составляющей в стремлении Украины к сближению с ЕС и выполнение конституционной задачи о необратимости евроатлантического курса.

"Эту конституционную задачу должен учитывать в своих решениях и КСУ. Однако существуют сомнения, что это было учтено при принятии последнего решения по электронным декларациям, кроме того, кажется, что некоторые судьи имели конфликт интересов. Поэтому у меня также возникает вопрос, может ли КСУ своем нынешнем составе действовать в соответствии со своими конституционными задачами", - объяснила она.

В то же время посол призвала решить нынешний конституционный кризис в Украине конструктивно и методами правового государства.

Напомним, на прошлой неделе КСУ признал неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование, чем заблокировал работу НАПК и ход более 100 производств в НАБУ и САП.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, Германия, Посол, КСУ, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины прогнозирует посол ЕС
Острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины прогнозирует посол ЕС
Вчера, 12:43
Двое судей КСУ выступали против решения по декларированию
Двое судей КСУ выступали против решения по декларированию
29-окт-2020, 22:16
Зеленский заявил что система электронного декларирования будет работать
Зеленский заявил что система электронного декларирования будет работать
29-окт-2020, 18:32
Право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов отменил КСУ
Право НАПК проверять декларации и выявлять конфликт интересов отменил КСУ
28-окт-2020, 19:35
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
Уголовную ответственность за недостоверное декларирование КСУ признал неконституционной
27-окт-2020, 20:25

Последние новости

Вчера, 2020-11-02
22:08
Политика
Посол Германии заявил что КСУ в решениях должен учитывать евроатлантический курс Украины
21:55
События
Кравчук заявил что "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе
21:00
Политика
Первое дело по недостоверному декларированию после решения КСУ закрыл суд
20:42
События
Подорвать ресторан "Катюша" угрожал мужчина в центре Киева
18:20
Политика
Если Конституционный суд Украины примет решение об отмене земельной реформы, украинская власть не остановит процесс передачи земли общинам
17:04
Политика
Промежуточные результаты местных выборов в Киеве станут известны завтра, 3 ноября
17:03
События
По состоянию на сегодня больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом
15:49
Публикации
Эксклюзив
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
15:18
Политика
В вечернем заседании "Слуги народа" может поучаствовать Зеленский
15:16
Политика
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране
15:14
События
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады
15:10
Политика
6 ноября Шмыгаль отчитается в Раде
12:54
Политика
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что локдаун в столице из-за ситуации с коронавирусом будет крайней мерой
12:52
События
"Земельный вопрос" сегодня рассмотрит Конституционный суд
12:43
События
Острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины прогнозирует посол ЕС
12:41
События
Из-за обострения ситуации с COVID-19 Рада хочет заслушать Степанова
11:07
Политика
Сроки для формирования нового состава КСУ назвали в Раде
11:05
События
Джо Байден возглавляет рейтинги кандидатов с уверенным преимуществом
11:02
События
Обновленные зоны карантина вступили в силу в Украине
10:41
События
Жесткие карантинные ограничения из-за коронавируса ввели в Германии

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20207628
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20203760
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 31 октября 20202455
Первые результаты местных выборов в Украине опубликовал ЦИК1753
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране390
В ноябре "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 35%316
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что решение Конституционного суда может повлиять на безвизовый режим с ЕС313

Досуг

Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Як довгомірний сталевий прокат дріт, призначений для загального призначення, користується великим попитом у будівельних та інженерно-промислових компаній та широко використовується в побуті й повсякденному житті. Щоб уникнути можливих негативних наслідків від використання неякісної або
Вчера, 16:3087
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент - стоматологическая помощь высшего класса.
Вчера, 15:4093
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Спецодежда и спецобувь применяются для того, чтобы защитить работника от возможного действия вредных и опасных факторов производственной среды.
Вчера, 15:1984
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
Обработка металлов - современные станки лазерной резки
При обработке металлов все чаще применяется лазерная резка. Эта современная технология позволяет добиться отличного результата в процессе работы. Однако для его реализации требуются такие устройства, как лазерные станки. Как они работают, и какое оборудование выбрать? 
1-ноя-2020, 17:17151
Японский чай Матча: Польза или вред
Японский чай Матча: Польза или вред
Популярность японского чая Матча растет с каждым годом. Те кто попробовал его, не устают восхищаться насыщенным вкусом. А в интернете можно найти огромное количество статей  о его полезных свойствах. Но так ли он полезен как о нем пишут?
1-ноя-2020, 12:08121
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер Bostitch для гвоздей барабанного типа
Нейлер – это компактный ручной инструмент для забивания крепежной фурнитуры без применения физической силы посредством сжатого воздуха. Нейлеры Bostitch занимают лидирующие позиции в рейтингах промышленного и домашнего пневмоинструмента.
31-окт-2020, 23:01165

События

Кравчук заявил что "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе
Кравчук заявил что "план действий" должен открыть путь для восстановления мира на Донбассе
Документ с планом действий по урегулированию на Донбассе должен быть таким, который можно будет выполнить.
Вчера, 21:5553
Подорвать ресторан "Катюша" угрожал мужчина в центре Киева
Подорвать ресторан "Катюша" угрожал мужчина в центре Киева
В центре Киева мужчина угрожает взорвать заведение общественного питания "Вареничная Катюша". 
Вчера, 20:4255
По состоянию на сегодня больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом
По состоянию на сегодня больницы Ужгорода на 100% заполнены пациентами с коронавирусом
В связи с этим тяжелобольных госпитализируют в больницы других районов Закарпатской области.
Вчера, 17:0370
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады
Закон о повышении штрафов за неношение масок рассмотрит в среду комитет Рады
В среду, 4 ноября, комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рассмотрит закон о повышении штрафов за неношение масок. 
Вчера, 15:1473
"Земельный вопрос" сегодня рассмотрит Конституционный суд
"Земельный вопрос" сегодня рассмотрит Конституционный суд
Конституционный суд Украины сегодня рассмотрит так называемый "земельный вопрос".
Вчера, 12:5278
Острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины прогнозирует посол ЕС
Острые дебаты о евроатлантическом курсе Украины прогнозирует посол ЕС
Посол Европейского союза в Украине Матти Маасикас прогнозирует острые дебаты о евроатлантическом курсе страны.
Вчера, 12:4366
7 Днів