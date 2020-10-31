Поддержат ли увольнение судей КСУ пока не решили в "Слуге народа"

Во фракции "Слуга народа" так и не приняли решение о поддержке одного из законопроектов, направленных на решение ситуации с Конституционным судом.

Поиск голосов за президентский законопроект, предусматривающий роспуск нынешнего состава КСУ и отмену его последнего решения по электронному декларированию, продолжается.

Об этом РБК-Украина стало известно от источников в "Слуге народа".

Как рассказали собеседники издания, эта ситуация обсуждалась на сегодняшнем заседании фракции СН с участием президента. По оценкам одного из участников заседания, за президентский законопроект готовы проголосовать до 150 депутатов от СН.

В то же время, как утверждает информированный собеседник издания, альтернативные законопроекты - о повышении кворума для принятия решений в КС и законопроект, предложенный спикером Дмитрием Разумковым - могут получить поддержку депутатов монобольшинства. Хотя на сигнальное голосование ни один из проектов не выносился.