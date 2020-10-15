На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 14,66% депутатских мандатов в горсовете

Ужгородская ТИК обнародовала результаты партий в горсовет.

2 ноября в городской территориальной избирательной комиссии в Ужгороде были оглашены официальные результаты выборов в Ужгородский городской совет. Избирательный барьер в 5% преодолели шесть политсил.

Наше издание располагает информацией как распределятся депутатские мандаты в городском совете Ужгорода.

ВО «Батькивщина» - 8 депутатов (22,36%)

«Слуга народа» - 7 депутатов (20,52%)

«Родное Закарпатье» - 6 депутатов (14,83%)

«Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6 депутатов (14,66%)

«Европейская солидарность» - 6 депутатов (14,34%)

«Партия твоего города» - 5 депутатов (13,30%)

Во время работы городской территориальной избирательной комиссии, полиции пришлось применять превентивные меры к радикалам, пытавшимся сорвать заседание. Примечательным фактом есть то, что ни одна партия националистического или радикального направления не смогла даже приблизиться к проходному барьеру в городской совет Ужгорода. К примеру, «Народный Рух Украины» и «Свобода» не преодолели даже уровень статистической ошибки, набрав 1,03% и 1,37% соответственно. А радикалы «Альтернативы», беспредельно препятствующие политической деятельности других партий, вообще не получили вотум доверия у ужгородцев и естественно не прошли в горсовет.