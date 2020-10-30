 

Решение по "языковому" закону КСУ не принял

Политика Сегодня, 17:1851
Решение по "языковому" закону КСУ не принял

Конституционный суд во вторник, 3 ноября, не принял решение по "языковому закону". 

Рассмотрение документа продолжат на одном из следующих пленарных заседаний.

Об этом сообщает пресс-служба КСУ.

Так, сегодня Большая палата Конституционного суда Украины на закрытой части пленарного заседания продолжила рассмотрение дела по конституционному представлению 51 народного депутата по поводу соответствия Конституции Украины закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

"Рассмотрение дела будет продолжено на одном из следующих пленарных заседаний", - указано в сообщении.

Как писало РБК-Украина, глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что "языковой" закон не является проблемным. Но вопросы вызывают положения, связанные с национальными меньшинствами.

Напомним, во фракции "Слуга народа" так и не приняли решение о поддержке одного из законопроектов, направленных на решение ситуации с КСУ. Поиск голосов за президентский законопроект, предусматривающий роспуск нынешнего состава суда и отмену его последнего решения по электронному декларированию, продолжается.

Статья была интересной?
Поделитесь публикацией со своими друзьями!
Теги: news, новости, Украина, КСУ, Языковой, закон, 7dniv, 7dnivinfo  
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
ТОП-20 МИФОВ И ИЛЛЮЗИЙ УКРАИНЫ. ГАРМОНИЯ АБСУРДА: КАК ИГНОРИРОВАТЬ РЕАЛЬНОСТЬ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
25 ПРАВИЛ ВЫБОРА ПОЛИТИКА: КАК ОСТАВИТЬ ПОЛИТТЕХНОЛОГА ГОЛОДНЫМ?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА: КОГДА НАМ БУДЕТ СМЕШНО?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА. ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ: «Я» ИЛИ «МЫ»?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
УКРАИНА – ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ: СВОЯ ГОЛОВА ИЛИ ЧУЖАЯ КОРОНА?
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
ПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕЙДЕРЫ. ТЕХНОЛОГИИ ЗАХВАТА ГОСУДАРСТВ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
МАНИФЕСТ ОБРЕЧЕННЫХ: ТЕНЕВОЕ ГОСУДАРСТВО И СТРАНА ТЕНЕЙ
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
УКРАИНА. ИНФОРМАЦИЯ КАК ИНСТИНКТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОГО САМОСОХРАНЕНИЯ: СМЫСЛ ВЛАСТИ ИЛИ ВЛАСТЬ СМЫСЛА?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
ОТ ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ИДЕИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИДЕОЛОГИИ: ИДЕОЛОГИЯ – ЛОЗУНГ ИЛИ РАСЧЁТ?
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
КОДЕКС ГЛУБОКОГО БУРЕНИЯ: ЭТИКА ЖУРНАЛИСТА И МЫСЛИ ЗА КАДРОМ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
7 ШАГОВ К СТРАТЕГИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ УКРАИНЫ
Во имя мечты… Настоящие герои Украины
Во имя мечты… Настоящие герои Украины

Новости по теме

Поддержат ли увольнение судей КСУ пока не решили в
Поддержат ли увольнение судей КСУ пока не решили в "Слуге народа"
Сегодня, 08:59
Решение по отдельным положениям законов о е-декларировании КСУ еще не принял
Решение по отдельным положениям законов о е-декларировании КСУ еще не принял
30-окт-2020, 14:10
Конституционность закона о ВАКС во вторник рассмотрит КСУ
Конституционность закона о ВАКС во вторник рассмотрит КСУ
5-окт-2020, 14:50
Конституционность закона о рынке земли завтра рассмотрит КСУ
Конституционность закона о рынке земли завтра рассмотрит КСУ
28-сен-2020, 11:09
К рассмотрению дела о толковании понятия
К рассмотрению дела о толковании понятия "достойные условия жизни" приступил КСУ
22-сен-2020, 14:02

Последние новости

17:22
Политика
Условия для жесткого карантина в Украине назвали в Офисе президента
17:18
Политика
Решение по "языковому" закону КСУ не принял
15:30
События
Не допустить сворачивание детенизации экономики призвали представители малого бизнеса под Радой
15:28
Экономика
Введение кассовых аппаратов для ФЛП до 2022 года отсрочит Рада
15:18
Политика
Украине невозможно получить гарантии по Будапештскому меморандуму
13:07
Экономика
Подготовку бюджета-2021 к первому чтению завершил комитет Рады
12:31
События
Исламский терроризм общим врагом для всех назвала Меркель
12:28
События
Что будет делать Минздрав при 100% заполненности коек рассказал Степанов
12:24
События
Несколько акций протеста устроили в Киеве
10:11
События
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу
10:09
События
В день президентских выборов в США баскетболист Леброн Джеймс призвал голосовать за Байдена
10:07
События
В Австрии продолжается спецоперация силовиков после страшной атаки террористов на Вену 2 ноября
09:56
Политика
На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 15,79% депутатских мандатов в горсовете
09:47
События
Канцлер Австрии Себастьян Курц назвал стрельбу в Вене "ужасным террористическим нападением"
09:44
Экономика
Официальный курс доллара снова поднял НБУ
09:30
События
Стрельбу в Вене глава МВД Австрии назвал терактом
09:24
События
В ключевых штатах по результатам опроса Трамп обогнал Байдена
08:59
Политика
Поддержат ли увольнение судей КСУ пока не решили в "Слуге народа"
08:57
События
Несколько объектов в Вене атаковали террористы
08:33
События
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 2020

Новости ТОП-7

Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 1 ноября 20207698
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 3 ноября 20204392
Статистика COVID-19 в Украине по состоянию на утро 2 ноября 20204238
На местных выборах в самом западном областном центре Украины ОПЗЖ получила 15,79% депутатских мандатов в горсовете1264
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что последние решения Конституционного суда являются прямым и быстрым путем к кровопролитию в стране796
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу728
В ключевых штатах по результатам опроса Трамп обогнал Байдена680

Досуг

Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
Циркуляционный насос для отопления частного дома как правильно подобрать и на что обратить внимание
При установке автономного отопления в частном доме, нередки случаи неравномерного прогрева комнат. Для устранения этой проблемы необходимо установить циркуляционный насос для отопления частного дома. Важно правильно подобрать его характеристики, и тогда прибор обеспечит принудительное перекачивание
Сегодня, 10:58507
Как отличить БАД от лекарства
Как отличить БАД от лекарства
Для того чтобы обогатить пищу диетическими, оздоровительными, лечебно-профилактическими свойствами существует изготовление БАДов. Это система биотехнологических этапов производства, посредством которых выделяются только самые уникальные активные вещества растений, рыб, животных, грибов,
Сегодня, 10:3596
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Обзор Brother Innov-is NV V3 SE
Brother Innov-is V3 — это компьютерная вышивальная машина премиум-класса, благодаря которой можно делать вышивку высочайшего качества. Brother Innov-is V3 идеально подходит для творческих и креативных людей, которые хотят самостоятельно создавать эксклюзивные предметы гардероба,
Сегодня, 07:5672
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення ГОСТ 3282-74: характеристики та особливості застосування
Як довгомірний сталевий прокат дріт, призначений для загального призначення, користується великим попитом у будівельних та інженерно-промислових компаній та широко використовується в побуті й повсякденному житті. Щоб уникнути можливих негативних наслідків від використання неякісної або
Вчера, 16:30151
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент
Детские стоматологи в клинике Люмидент - стоматологическая помощь высшего класса.
Вчера, 15:40149
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Личная безопасность превыше всего: какой должна быть рабочая одежда
Спецодежда и спецобувь применяются для того, чтобы защитить работника от возможного действия вредных и опасных факторов производственной среды.
Вчера, 15:19106

События

Не допустить сворачивание детенизации экономики призвали представители малого бизнеса под Радой
Не допустить сворачивание детенизации экономики призвали представители малого бизнеса под Радой
Во вторник, 3 ноября, более 1000 физических лиц-предпринимателей провели под Верховной радой акцию протеста.
Сегодня, 15:3061
Исламский терроризм общим врагом для всех назвала Меркель
Исламский терроризм общим врагом для всех назвала Меркель
Канцлер Германии Ангела Меркель выразила соболезнования родным погибших в результате теракта в Вене.
Сегодня, 12:3176
Что будет делать Минздрав при 100% заполненности коек рассказал Степанов
Что будет делать Минздрав при 100% заполненности коек рассказал Степанов
Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что будет делать Минздрав в случае заполнения 100% коек для больных коронавирусной болезнью. 
Сегодня, 12:2887
Несколько акций протеста устроили в Киеве
Несколько акций протеста устроили в Киеве
В Киеве устроили протесты возле Верховной рады, а также возле Конституционного суда.
Сегодня, 12:2472
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу
В Украине зафиксирован очередной антирекорд по коронавирусу
В Минздраве считают, что он распространяется в ураганном режиме.
Сегодня, 10:11728
В день президентских выборов в США баскетболист Леброн Джеймс призвал голосовать за Байдена
В день президентских выборов в США баскетболист Леброн Джеймс призвал голосовать за Байдена
Лидер баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс во вторник, 3 ноября, в день президентских выборов в США призвал в соцсети голосовать за кандидата от Демократической партии Джо Байдена.
Сегодня, 10:0994
7 Днів