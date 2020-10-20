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Политика Сегодня, 17:2261
Условия для жесткого карантина в Украине назвали в Офисе президента

Жесткий карантин в Украине может вернуться, если будет всплеск заболеваемости COVID-19.

При этом будут браться во внимание и другие параметры.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, карантинные меры зависят от уровня смертности, процента сложных форм болезни и заполняемости больничных коек. На сегодня в ОП внимательно отслеживают ситуацию с эпидемией и за соответствующими показателями.

"Можно сказать, что сейчас при росте общего числа заболевших больше легких и средних форм и это хорошо. Тем не менее, если общество не будет с пониманием относится к масочному режиму, к социальному дистанцированию, возможен всплеск. Тогда немедленно будет веден повсеместный жесткий карантин", - отметил Подоляк.

При этом он добавил, что точного параметра, например, более 10 тысяч новых случаев в сутки недостаточно. А меры будут ужесточаться, скорее всего, точечно, поскольку в областях разная эпидемиологическая ситуация, состояние госпитальной базы и отношение местной власти.

"В каких-то регионах карантинные меры будут усиливаться. Возможен также более жесткий подход к работе торгово-развлекательных комплексов и больших супермаркетов. Но все будет адаптивно", - добавил Подоляк.

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Теги: news, новости, Украина, Карантин, COVID19, 7dniv, 7dnivinfo  
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