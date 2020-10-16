Комитет ВР поддержал законопроект Разумкова о возобновление е-декларирования

Комитет Верховной рады по вопросам антикоррупционной политики поддержал законопроект №4304 о возобновлении электронного декларирования в первоначальном виде.

Автор документа - спикер парламента Дмитрий Разумков.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В частности, члены комитета признали законопроект соответствующим нормам антикоррупционного законодательства. Комитет рекомендует ВР включить его в повестку дня и принять проект за основу и в целом. "За" такое решение проголосовали 6 членов комитета, 4 - воздержались, а 2 были против.